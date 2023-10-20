Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabında iki araç takla attı.

YAYINLAMA
Google News
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabında iki araç takla attı.

YARIŞAN İKİ ARAÇ TAKLA ATTI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabı yarışlarında iki araç takla attı. Baja Troia yarışının bugünkü Helen 1 etabında 626 numaralı araç ile yarışa katılan Pilot Atilla Baybara ve Co-Pilot Cüneyt Göktürk'ün araçları takla attı. Durumları iyi olduğu öğrenilen yarışçılar, takla attıktan sonra yarışa devam ederek, servis alanına ulaştılar.

Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!

Pilot Andreetto Flippo ve Co-Pilot Francesco Proietti ile yarışan 621 numaralı araç da Helen etabında takla attı. Co-Pilot Francesco Proietti mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekipleriyle görüşürken, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!

A 101, 20 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli 'Ucuzun da Ucuzu Fiyatlar' ürün kataloğunu yayınladı! Ürünler sınırlı sayıda olup acele eden alıyorA 101, 20 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli 'Ucuzun da Ucuzu Fiyatlar' ürün kataloğunu yayınladı! Ürünler sınırlı sayıda olup acele eden alıyor

Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!

PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandıPKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

Narkotik polislerinin durdurduğu araçtan 8 kilo uyuşturucu çıktı!Narkotik polislerinin durdurduğu araçtan 8 kilo uyuşturucu çıktı!

İsrail polisi iyice azıttı! Habertürk ekibine coplu saldırdı! Mehmet Akif o anları böyle anlattı!İsrail polisi iyice azıttı! Habertürk ekibine coplu saldırdı! Mehmet Akif o anları böyle anlattı!

Boşanmak istediği kocası tarafından 16 kez bıçaklanan kadın, eşinden şikayetçi olmadı!Boşanmak istediği kocası tarafından 16 kez bıçaklanan kadın, eşinden şikayetçi olmadı!

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?

Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

İsrail’i protesto ettiler! Tunceli’de cemevinden Filistin’e destek açıklamasıİsrail’i protesto ettiler! Tunceli’de cemevinden Filistin’e destek açıklaması

İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyorİsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor

A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,

18 yaşındaki genç, kendisini "havaya ateş etmemesi" için uyaran adamı vurdu!18 yaşındaki genç, kendisini "havaya ateş etmemesi" için uyaran adamı vurdu!

Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!

Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenekTalas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek

7 ay eğitim alacaklar, Otizmli çocuğu olan anneler için sınıf açılacak7 ay eğitim alacaklar, Otizmli çocuğu olan anneler için sınıf açılacak

Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!

Su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu! Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri görüldüSu seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu! Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri görüldü

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!
Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!
Yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail paylaşımı sonrası Fransa tarafından şok suçlama ile karşı karşıya kaldı
Yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail paylaşımı sonrası Fransa tarafından şok suçlama ile karşı karşıya kaldı
Son Haberler
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!
Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!
PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı
PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı
Narkotik polislerinin durdurduğu araçtan 8 kilo uyuşturucu çıktı!
Narkotik polislerinin durdurduğu araçtan 8 kilo uyuşturucu çıktı!
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
A Milli futbol takımı EURO 2024 biletini kaptı, TFF kasasını doldurdu, İşte konuşulan o rakamlar
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Çok Okunanlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
A101, 'Aldın Aldın' 19 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı,
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
Yorumlananlar
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?