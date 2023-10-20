Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabında iki araç takla attı.

YARIŞAN İKİ ARAÇ TAKLA ATTI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabı yarışlarında iki araç takla attı. Baja Troia yarışının bugünkü Helen 1 etabında 626 numaralı araç ile yarışa katılan Pilot Atilla Baybara ve Co-Pilot Cüneyt Göktürk'ün araçları takla attı. Durumları iyi olduğu öğrenilen yarışçılar, takla attıktan sonra yarışa devam ederek, servis alanına ulaştılar.

Pilot Andreetto Flippo ve Co-Pilot Francesco Proietti ile yarışan 621 numaralı araç da Helen etabında takla attı. Co-Pilot Francesco Proietti mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekipleriyle görüşürken, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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