Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesi istikametinden kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonet sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti

Batman’da otostop çeken genç, bindiği kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Dün, Kozluk ilçesi istikametinden Batman kent merkezine gelmekte olan patates yüklü 72 EP 193 plakalı kamyonettin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Alınan bilgilere göre, yaralılardan Özgür Adlığ, otostop çekerek durduğu kamyonet sürücüsüne, ‘gideceğim yere kadar beni de bırakır mısınız’ diyerek bindiği öğrenildi.

Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Adlığ, tedavi gördüğü Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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