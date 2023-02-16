Berat Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Erdogan 26 Ağu 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berat Erdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Erdogan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Erdogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berat Erdogan'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berat Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Darıca GB

18 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

Berat Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Erdogan şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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