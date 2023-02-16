Metehan Mertoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Mertoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Metehan Mertoz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Metehan Mertoz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Metehan Mertoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Mertoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metehan Mertoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metehan Mertoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metehan Mertoz 19 Temmuz 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metehan Mertoz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Metehan Mertoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Metehan Mertoz'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metehan Mertozboyu ve yaşı kaç

Metehan Mertoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metehan Mertoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Metehan Mertoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metehan Mertoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U19

8 Ocak 2018 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray

30 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

15 Ocak 2021 yılında Galatasaray

21 Ocak 2021 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2021 yılında Galatasaray

5 Ağu 2021 yılında Eyüpspor

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

3 Ocak 2022 yılında Eyüpspor

13 Ocak 2022 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Eyüpspor

24 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

16 Ocak 2023 yılında Eyüpspor

20 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

30 Haziran 2023 yılında Eyüpspor

Metehan Mertoz kimdir

Metehan Mertoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metehan Mertoz şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Metehan Mertoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Metehan Mertoz nereli

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