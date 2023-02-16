Turker Dirdiroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turker Dirdiroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turker Dirdiroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turker Dirdiroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turker Dirdiroglu 12 Mart 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Türker Dırdıroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turker Dirdiroglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Turker Dirdiroglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Turker Dirdiroglu'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Turker Dirdiroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turker Dirdiroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turker Dirdiroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turker Dirdiroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2012 yılında İstanbul BB Alt

14 Şubat 2014 yılında Zeytinburnu ÖTS

12 Eylül 2014 yılında İstanbul U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

28 Nisan 2016 yılında İstanbulspor

2 Ağu 2017 yılında Muğlaspor

28 Aralık 2017 yılında İstanbulspor

12 Ocak 2018 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2018 yılında İstanbulspor

10 Ağu 2018 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

19 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

16 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

Turker Dirdiroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turker Dirdiroglu şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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