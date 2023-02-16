Dogan Karakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogan Karakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogan Karakus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogan Karakus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogan Karakus 19 Mayıs 1993 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğan Karakuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogan Karakus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dogan Karakus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogan Karakus'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogan Karakus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogankarakus10/

Dogan Karakus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogan Karakus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dogan Karakus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogan Karakus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Altınordu

20 Ağu 2014 yılında Bandırmaspor

7 Ocak 2015 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2015 yılında Bandırmaspor

20 Temmuz 2017 yılında Giresunspor

7 Eylül 2017 yılında Altay SK

31 Ağu 2018 yılında Şanlıurfaspor

30 Ocak 2019 yılında Tokatspor

31 Ağu 2019 yılında BAK FK

8 Ocak 2020 yılında Kocaelispor

23 Eylül 2020 yılında 1922 Konya

31 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Sancaktepe FK

20 Ocak 2022 yılında Sivas Belediye

31 Ağu 2022 yılında Diyarbekir Spor

25 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

Dogan Karakus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogan Karakus şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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