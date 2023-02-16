Efecan Barlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efecan Barlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efecan Barlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efecan Barlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efecan Barlik 13 Ocak 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efecan Barlık şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efecan Barlik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iHuntTalents yapmaktadır. Efecan Barlik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Efecan Barlik'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efecan Barlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efecan Barlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Efecan Barlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efecan Barlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Aralık 2018 yılında Bucaspor

5 Ağu 2019 yılında Başakşehir Alt

4 Ağu 2020 yılında Başakşehir U19

11 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

19 Ocak 2023 yılında Başakşehir U19

25 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir U19

Efecan Barlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efecan Barlik şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Efecan Barlik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.