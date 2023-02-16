Ertugrul Teksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Teksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Teksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Teksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Teksen 25 Nisan 2000 tarihinde Ishøj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Tekşen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Teksen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Teksen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Kütahyaspor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Kütahyaspor takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Teksen'nin Belediye Kütahyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Teksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Teksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ertugrul Teksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Teksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2020 yılında Lyngby BK

13 Ocak 2021 yılında Konyaspor

20 Ocak 2021 yılında 1922 Konya

31 Ağu 2021 yılında Konyaspor

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2021 yılında Naestved BK

8 Şubat 2022 yılında Niğde Anadolu

29 Temmuz 2022 yılında Bld Kütahya

Ertugrul Teksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Teksen şuan Belediye Kütahyaspor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Ertugrul Teksen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U16 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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