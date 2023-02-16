Deger Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deger Cakmak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deger Cakmak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deger Cakmak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deger Cakmak 25 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Değer Mehmet Çakmak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deger Cakmak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deger Cakmak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Uşak Spor futbol takımında oynamaktadır. Uşak Spor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deger Cakmak'nin Uşak Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deger Cakmak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/degercakmak4/

Deger Cakmak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deger Cakmak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Deger Cakmak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deger Cakmak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Bucaspor 1928

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında Uşak Spor

Deger Cakmak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deger Cakmak şuan Uşak Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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