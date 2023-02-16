Erkan Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erkan Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erkan Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erkan Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erkan Sahin 25 Eylül 2000 tarihinde Le Creusot şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Erkan Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erkan Sahin Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erkan Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Erkan Sahin'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erkan Sahin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erkansahin____/

Erkan Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erkan Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erkan Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erkan Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında Serik Belediye

1 Eylül 2021 yılında Düzcespor

20 Ocak 2022 yılında Sivas Belediye

1 Eylül 2022 yılında Uşak Spor

2 Eylül 2022 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Uşak Spor

Erkan Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erkan Sahin şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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