Börekçideki fare, görenlerin midesini bulandırdı!

Fatih Sirkeci'deki bir börekçide görülen fare tepsilerin içinde gezerken, görenlerin midesini bulandırdı.Tepsilerde yiyecek kırıntıları arayan fare müşterilerin tepkisini çekti.Dükkanda hijyene dikkat edilmediği ve kuralların hiçe sayıldığı görüldü.
Türkiyenin meşhur börekçisi olarak bilinen işletmede uzun süre fareyi takip eden müşteriler görüntüleri telefonları ile kayda aldılar.
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KAYNAK: İHA