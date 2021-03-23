Burdur Çavdır Nüfusu 2020 - 2021 |  Çavdır İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Çavdır Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Çavdır nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Çavdır Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çavdır ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 446 (km²) si Çavdır ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Çavdır nüfusu 12 bin 748 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Çavdır İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,748 kişidir.

Çavdır Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,797 kişidir.

Burdur Çavdır Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çavdır İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,702211 Enlem : 27,702211

Çavdır İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Çavdır ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Çavdır ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çavdır ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020