Burdur Tefenni Nüfusu 2020 - 2021 |  Tefenni İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Tefenni Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Tefenni nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Tefenni Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tefenni ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 509 (km²) si Tefenni ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Tefenni nüfusu 10 bin 697 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Tefenni İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,697 kişidir.

Tefenni Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,682 kişidir.

Burdur Tefenni Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 75,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tefenni İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,775982 Enlem : 29,775982

Tefenni İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Tefenni ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Tefenni ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tefenni ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020