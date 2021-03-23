Burdur Ağlasun Nüfusu 2020 - 2021 |  Ağlasun İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Ağlasun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Ağlasun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Ağlasun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağlasun ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 358 (km²) si Ağlasun ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Ağlasun nüfusu 7,854 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Ağlasun İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,854 kişidir.

Ağlasun Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,114 kişidir.

Burdur Ağlasun Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -28,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ağlasun İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,532629 Enlem : 30,532629

Ağlasun İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Ağlasun ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Ağlasun ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağlasun ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020