Burdur Çeltikçi Nüfusu 2020 - 2021 |  Çeltikçi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Çeltikçi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Çeltikçi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Çeltikçi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çeltikçi ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 185 (km²) si Çeltikçi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Çeltikçi nüfusu 4,974 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Çeltikçi İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,974 kişidir.

Çeltikçi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,964 kişidir.

Burdur Çeltikçi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çeltikçi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,310225 Enlem : 27,310225

Çeltikçi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Çeltikçi ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Çeltikçi ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çeltikçi ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020