Burdur Bucak Nüfusu 2020 - 2021 |  Bucak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Bucak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Bucak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Bucak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bucak ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,51 (km²) si Bucak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Bucak nüfusu 65 bin 051 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Bucak İlçe Nüfusu Kaçtır?

65,051 kişidir.

Bucak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20,282 kişidir.

Burdur Bucak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,4 olarak gerçekleşmiştir.

Bucak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,105776 Enlem : 28,105776

Bucak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Bucak ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Bucak ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bucak ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020