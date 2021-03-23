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Burdur Gölhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Burdur Gölhisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Burdur Gölhisar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Burdur Gölhisar nüfusunun 22 bin 180 olduğu açıklandı. Haberimizde  Burdur Gölhisar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Burdur Gölhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Gölhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Gölhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Gölhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde  267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 552 (km²) si Gölhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Gölhisar nüfusu 22 bin 180 kişidir.

Burdur Gölhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Gölhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,180 kişidir.

Gölhisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,044 kişidir.

Burdur Gölhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -9,8 olarak gerçekleşmiştir.

Burdur Gölhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gölhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,923834      Enlem :  27,923834

Gölhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Gölhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Gölhisar ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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