Burdur Nüfusu 2020 - 2021 | Burdur Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Burdur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur nüfusu geçen yıla göre 3 bin 704 kişi azalarak 267 bin 92 kişi oldu ( 2019 yılında Burdur nüfusu 270 bin 796 kişiydi ) . İstanbul ilinde 134 bin 124 erkek, 132 bin 968 kadın yaşamaktadır.

Burdur Alan kodu nedir?

Burdur ilinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Burdur yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Burdur ilinin yüz ölçümü 7175 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 47 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Burdur Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Burdur 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Burdur 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 267092

Burdur 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 134124

Burdur 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 132968

Burdur 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 66

Burdur 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,73 Kişidir.

Burdur 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,25 olduğu görülmektedir.

Burdur 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,21 olduğu görülmektedir.

Burdur 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 429 kişi boşanmıştır.

Burdur 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4100

Burdur 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 183404

Burdur 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 92958

Burdur 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 90446

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 83688

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 41166

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 42522

Burdur 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 39 kişidir.

Burdur 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 136377 Kadın : 134419 Toplam : 270796 Nüfus yoğunluğu : 40 kişidir.

Burdur 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 94355 Kadın : 91146 Toplam : 185501

Burdur 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42022 Kadın : 43273 Toplam : 85295

Burdur 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135240 Kadın : 134686 Toplam : 269926 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.

Burdur 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92675 Kadın : 90676 Toplam : 269926

Burdur 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42565 Kadın : 44010 Toplam : 86575

Burdur 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 133026 Kadın : 131753 Toplam : 264779 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.

Burdur 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92027 Kadın : 89003 Toplam : 181030

Burdur 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 40999 Kadın : 42750 Toplam : 86575

Burdur 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 130082 Kadın : 131319 Toplam : 261401 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Burdur 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87932 Kadın : 87495 Toplam : 175427

Burdur 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42150 Kadın : 43824 Toplam : 85974

Burdur 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 128049 Kadın : 130290 Toplam : 258339 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Burdur 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 85402 Kadın : 85835 Toplam : 171237

Burdur 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42647 Kadın : 44455 Toplam : 87102