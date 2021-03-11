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Burdur Nüfusu 2020 - 2021 | Burdur Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Burdur nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Burdur nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Burdur ilinin nüfusunun 267 bin 92 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Burdur yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Burdur Nüfusu 2020 - 2021 | Burdur Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Burdur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur nüfusu geçen yıla göre 3 bin 704 kişi azalarak 267 bin 92 kişi oldu ( 2019 yılında Burdur nüfusu 270 bin 796 kişiydi ) . İstanbul ilinde 134 bin 124 erkek, 132 bin 968 kadın yaşamaktadır.

Burdur Alan kodu nedir?

Burdur ilinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Burdur yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Burdur ilinin yüz ölçümü 7175 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 47 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Burdur Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Burdur Nüfusu 2020 - 2021 | Burdur Yüzölçümü nedir?

Burdur 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Burdur 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 267092

Burdur 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 134124 

Burdur 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 132968 

Burdur 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 66

Burdur 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,73 Kişidir.

Burdur 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,25 olduğu görülmektedir.

Burdur 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,21 olduğu görülmektedir.

Burdur 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 429 kişi boşanmıştır.

Burdur 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4100

Burdur 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 183404     

Burdur 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 92958

Burdur 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 90446           

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 83688

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 41166             

Burdur 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 42522             

Burdur 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 39 kişidir.

Burdur Nüfusu 2020 - 2021 | Burdur Yüzölçümü nedir?

Burdur 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 136377  Kadın : 134419  Toplam : 270796  Nüfus yoğunluğu : 40 kişidir.  

Burdur 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 94355  Kadın : 91146  Toplam : 185501  

Burdur 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42022  Kadın : 43273  Toplam : 85295  

Burdur 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 135240  Kadın : 134686  Toplam : 269926  Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.  

Burdur 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92675  Kadın : 90676  Toplam : 269926  

Burdur 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42565  Kadın : 44010  Toplam : 86575  

Burdur 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 133026  Kadın : 131753  Toplam : 264779  Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.  

Burdur 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92027  Kadın : 89003  Toplam : 181030  

Burdur 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 40999  Kadın : 42750  Toplam : 86575  

Burdur 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 130082  Kadın : 131319  Toplam : 261401  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Burdur 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87932  Kadın : 87495  Toplam : 175427  

Burdur 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42150  Kadın : 43824  Toplam : 85974  

Burdur 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 128049  Kadın : 130290  Toplam : 258339  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Burdur 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 85402  Kadın : 85835  Toplam : 171237  

Burdur 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42647  Kadın : 44455  Toplam : 87102  

 

 

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