Burdur Yeşilova Nüfusu 2020 - 2021 |  Yeşilova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Yeşilova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Yeşilova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Yeşilova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yeşilova ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,073 (km²) si Yeşilova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Yeşilova nüfusu 15 bin 071 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Yeşilova İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,071 kişidir.

Yeşilova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,588 kişidir.

Burdur Yeşilova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,2 olarak gerçekleşmiştir.

Yeşilova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,904264 Enlem : 26,904264

Yeşilova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Yeşilova ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Yeşilova ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yeşilova ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020