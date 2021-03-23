Burdur Altınyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Altınyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Burdur Altınyayla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Burdur Altınyayla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Burdur Altınyayla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altınyayla ilçesinin bağlı bulunduğu Burdur ilinde 267 bin 092 kişi yaşamaktadır. Burdur ili 7175 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 575 (km²) si Altınyayla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Burdur Altınyayla nüfusu 5,422 kişidir.

Burdur Toplam Nüfusu Kaçtır?

267,092 kişidir.

Altınyayla İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,422 kişidir.

Altınyayla Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,339 kişidir.

Burdur Altınyayla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,7 olarak gerçekleşmiştir.

Altınyayla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,544191 Enlem : 29,544191

Altınyayla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Burdur iline bağlı bulunan Altınyayla ilçesinin telefon alan kodu 0 248 şeklinde başlamaktadır.

Altınyayla ilçesinin bağlı olduğu Burdur İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altınyayla ilçesinin bağlı olduğu il olan Burdur ilinin plaka kodu 15 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020