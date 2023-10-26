CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: “Ana muhalefetin önce kendisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Süreç bizi seçimin sonucunu bir kayıp, bir yenilgi olarak görmeyen, yenilgiye başka isimler veren, 'Kaybetmedik, sadece kazanamadık' diyen ve 'Bu şekilde devam edelim' diyen bir anlayışla karşı karşıya getirdi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, kongresini tamamlayarak yeni başkanını seçen CHP Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bolu Belediye Meydanı’nda parti binasının önünde Özgür Özel, yoğun ilgi ile karşılandı.

“Ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması gerekmektedir”

Ana muhalefetin ayağa kalkması gerektiği belirten Özgür Özel, “Şüphesiz seçimin sonucuna olan üzüntüde hiçbirimiz, diğerinden geride değiliz. Yüreğimiz dağlandı. Üzüldük, ağladık. Yere bakarak yürümeye başladık. Omuzlarımız düştü. Ama bir şeyi fark etmemiz lazım ki muhalefetin omuzu düşerse, ana muhalefet partisinin morali kırılırsa, o ülkeyi yöneten bir tek adam, bir otoriter lider varsa; onun yürüyüşü dikleşir. Biz sindikçe, biz sustukça, biz umudu kestikçe onların iştahı kabarır. O yüzden tüm muhalefetin özellikle ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması ve önce partisine, sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir” diye konuştu.

Haberin Devamı

“Bu beklentinin karşılığı, sokaktaki bu değişime olan inançtır”

Seçim sonrasında CHP’de yenilgiye başka isimler veren bir zihniyet ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Özel, “Seçimden sonra bunun olabilmesi için genel merkezimizde genel başkanımızla bir değişime, genel başkanımızın önderlik edeceği bir süreci umduk. Bunun için görüşlerimizi söyledik, çaba sarf ettik. Ancak süreç bizi seçimin sonucunu bir kayıp, bir yenilgi olarak görmeyen, yenilgiye başka isimler veren, 'Kaybetmedik, sadece kazanamadık' diyen ve 'Bu şekilde devam edelim' diyen bir anlayışla karşı karşıya getirdi. Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza herhangi bir saygısızlık etmeden, ama farklı düşüncelerimizi dile getirerek, itirazlarımızı söyleyerek, bu partinin yeniden heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz. İşte bu beklentinin karşılığı, sokaktaki bu değişime olan inançtır” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine indirim yapıldı

Ali Bacanın DEVA Partisi dağılıyor! 13 ilçe başkanı istifa etti, 20 bin kişinin daha istifa edeceği açıklandı

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

İlk kez ev alacaklara ucuz kredi, ayrıntılar belli oldu! işte detaylar

Merkez bankası kararı sonrası altında son durum ne? Gram, Çeyrek ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!

Merkez Bankasının faiz artırmasından sonra Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı, İşte yeni faiz oranları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Gazze'yi görüştü: Saldırılar katliam boyutuna ulaştı

Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Kredi kart ile harcama yapanlar dikkat! Başkan Erdoğan onayladı! Kredi kartında yeni dönem, taksit sayıları değişiyor

Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

İsrail istedi Apple ve Google hemen yerine getirdi! Gerçek zamanlı trafik güncellemelerini devre dışı bıraktılar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizler 500 baz puan daha arttı!

Altın fiyatlar yeni rekorlar kırarak durdurulamıyor! Gram, Çeyrek ne kadar? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları

110 yaşındaki Cemile nine Cumhuriyet’in ilk yıllarını ağlayarak anlattı: Kar suyunu eriterek içiyorduk!