Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

Yaklaşık 52 öğrenci, Kur’an kursu yetkilileri ile birlikte Bitlis İl Müftülüğüne ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile gelerek kumbaralarını İl Müftüsü M. Feysal Geylani’ye teslim etti.

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Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

Bitlis merkezde bulunan Hüsrevpaşa Kur’an Kursundaki minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistin’e bağışladı.

Yaklaşık 52 öğrenci, Kur’an kursu yetkilileri ile birlikte Bitlis İl Müftülüğüne ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile gelerek kumbaralarını İl Müftüsü M. Feysal Geylani’ye teslim etti. Toplanan yaklaşık 27 bin lira, İsrail'in saldırısına maruz kalan Filistinli çocuklara ulaştırmak üzere yetkililere verildi.

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

Duyarlılıklarından ötürü Kur’an kursu yöneticilerini ve miniklerini tebrik eden Müftü Geylani, “Bu zamanlarda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. 20 günden beri Kudüs ve Gazze, Yahudi zulmüne karşı Yahudi işgali altındadır. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bunun mücadelesini veriyor.

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

Cenab-ı Hak onları mahsur ve muzaffer eylesin. Gerçekten İslam alemi olarak bizim birleşmemiz ve kenetlenmemiz lazım. Bugün birlik beraberlik günüdür. Allah öğrencilerimizden razı olsun. İlimizde bulunan bütün Kur’an kursundaki öğrencilerimiz gelip bu yardımı bize ulaştırdı.

Kur’an kursu öğrencilerinden duygulandıran hareket! Filistin'li kardeşleri için kumbaralarındaki paraları bağışladılar

İnşallah bizde en kısa zamanda bu yardımı Filistin’e ulaştırmaya çalışacağız. Gazze’nin kurtulması için en güzel şekilde mücadele veriyorlar. İnşallah o mücadelenin neticesinde Mescid-i Aksa’da özgür bir şekilde namaz kılmayı ve ezan okumayı Cenab-ı Hak cümlemize göstersin” diye konuştu.

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