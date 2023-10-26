Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi uyuşturucudan gözaltına alındı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli uyuşturucudan gözaltına alındı

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Orçun İynemli uyuşturucu yetiştirmediğini sadece kullandığını iddia etti

Gözaltına alınan Orçun İynemli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orçun İynemli evde bulunan 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde yetiştirdiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Uyuşturucu madde yetiştirmediğini kullandığını öne süren Orçun İynemli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRİP KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuş, genç kadın, Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da ihbar edince emniyet harekete geçmişti. Evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen Orçun İynemli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı olayın detayları ortaya çıktı.

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ÜNLÜ OYUNCU İKİ KEZ KARAKOLLUK OLMUŞ

21 Ekim'de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve sonrasında tarafların birbirinden şiddet gördükleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlaşıldı. Taraflar emniyet götürüldü. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, Orçun İynemli ve Eda İynemli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olaydan bir gün sonra saat 03.20 sıralarında İynemli çiftinin yeniden tartıştığı belirlendi. Eda İynemli'nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürerek, 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti. Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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