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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Gününe ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında," Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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