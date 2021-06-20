Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında," Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.



Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/1AoLYbxD1o — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021

Babalar Günü sözleri anlamlı resimli 2021 | En güzel, duygusal, uzun, anlamlı Babalar Günü sözleri anlamlı

Komik, güldüren Babalar Günü mesajları 2021 | En güzel Babalar Günü sözleri 2021

Dayıya, amcaya babalar günü mesajı uzun, kısa, anlamlı 2021| Dayıya, amcaya en güzel babalar günü mesajları 2021

Eşe babalar günü sözleri duygusal 2021 | Kocaya babalar günü sözleri 2021

Ölmüş Babalar Günü mesajı 2021 | Ölmüş babasına babalar günü mesajı 2021

Enişteye Babalar Günü sözleri anlamlı, duygusal 2021 | Enişteye Babalar Günü mesajları resimli 2021

Babalar Günü mesajı en güzel sözler | Babalar Günü için en anlamlı sözler

Sevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2021

Ölmüş babaya Babalar Günü mesajı | Babası ölmüş kişilere Babalar Günü mesajları 2021

Babalar Günü mesajı abiye 2021 | Abiye Babalar Günü mesajı

Babalar Günü mesajı kısa, uzun, anlamlı, duygusal | En güzel Babalar Günü mesajları 2021

Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2021 | Baba adaylarına en güzel Babalar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı

Dedeye babalar günü mesajı | Ölmüş dedeye babalar günü mesajı

Babalar Günü'nde kayınpedere ne alınır 2021? Kayınpedere alınacak hediyeler

Eşine babalar günü mesajı | Eşe babalar günü mesajı 2021

Babalar günü alınacak en anlamlı hediyeler 2021 | Babalar Günü evde yapılacak hediyeler 2021

Babalar günü için babamıza ne alabiliriz? Babalar Günü için neler alınır 2021?