  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Burhan'ın mahalleye döndüğünü öğrenen Mehdi, herkesi o sokaktan geçmemesi için tembihliyor. Zeynep ise Mehdi'nin bu kararına karşı çıkarak kendisine bir daha bedel ödetmemesini istiyor.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir: Zeynep

İbrahim Çelikkol: Mehdi

Fatih Koyunoğlu

Nurşim Demir: Mehdi’nin Annesi

Ayça Erturan

Zuhal Gencer

Senan Kara

Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!

Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!

Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'ye evlilik şoku!Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'ye evlilik şoku!

 

08 Ekim 2020 Perşembe 10:45
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!
Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!
Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!
Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!
Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!
Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'ye evlilik şoku!
Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'ye evlilik şoku!
Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın geri dönüşü nasıl olacak?
Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan'ın geri dönüşü nasıl olacak?
Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve ailesi bir arada!
Hekimoğlu 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve ailesi bir arada!
Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?
Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?
Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek ölüyor mu?
Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek ölüyor mu?
Arıza 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza büyükler ligine giriyor!
Arıza 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza büyükler ligine giriyor!
Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'dan Ender'e büyük darbe!
Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'dan Ender'e büyük darbe!