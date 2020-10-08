Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, tavrını ortaya koyuyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Burhan'ın mahalleye döndüğünü öğrenen Mehdi, herkesi o sokaktan geçmemesi için tembihliyor. Zeynep ise Mehdi'nin bu kararına karşı çıkarak kendisine bir daha bedel ödetmemesini istiyor.