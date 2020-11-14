Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi, Zeynep'in attığı her adımı takip ederken Cemile'nin nişanlandığını öğrenince Nuh ile tartışıyor. Zeynep'in bu olaylardan sonra Mehdi ile barışıp barışmayacağı ise merak konusu oluyor.