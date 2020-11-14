  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi, Zeynep'in attığı her adımı takip ederken Cemile'nin nişanlandığını öğrenince Nuh ile tartışıyor. Zeynep'in bu olaylardan sonra Mehdi ile barışıp barışmayacağı ise merak konusu oluyor.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir: Zeynep

İbrahim Çelikkol: Mehdi

Fatih Koyunoğlu

Nurşim Demir: Mehdi’nin Annesi

Ayça Erturan

Zuhal Gencer

Senan Kara

Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha hamile mi?Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha hamile mi?

Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?

Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!

Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!

 

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:15
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir 20. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi ile barışacak mı?
Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?
Ramo 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, gizemli düşmanını öğrenebilecek mi?
Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!
Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur'a çığ geliyor!
Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!
Mucize Doktor 38. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali'den Nazlı için sınırlarını zorluyor!
Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?
Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Çelebi, Cemre ve kızını bulacak mı?
Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!
Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
Kuruluş Osman 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, devlet olma yolunda ilerliyor!
Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat ile Zümrüt arasındaki yeni engel!
Zümrüdüanka 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat ile Zümrüt arasındaki yeni engel!
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben, 70'li yıllara geri dönüyor!
Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben, 70'li yıllara geri dönüyor!