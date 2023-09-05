Düzce'de silah imalathanesine baskın yapıldı!

Düzce'de silah imal etme veya ticareti yapmak konuları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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Düzce'de silah imalathanesine baskın yapıldı!

Düzce'de silah imal etme veya ticareti yapmak konuları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca 6136 sayılı yasaya muhalefet (Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması) suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah imal etme veya ticareti yapmak konuları ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Düzce Merkez Kültür Mahallesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada; H.S ve M.B isimli şahıslara ait; 8 adet silah gövdesi, 13 adet silah üst kapağı, 3 adet kabza sırtlığı, 4 adet şarjör, 7 adet silah horozu, 3 adet tetik, 4 adet gövdeye tespit pimi, 5 adet silah yayı, 2 adet namlu yapmak üzere kullanılan boru parçası, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet namlu ve 11 adet silah yapımında kullanılan matkap ucu ele geçirildi.

Düzce'de silah imalathanesine baskın yapıldı!

2 şüpheli şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

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KAYNAK: İHA

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