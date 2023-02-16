Efekan Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efekan Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efekan Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efekan Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efekan Colak 3 Nisan 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Efekan Çolak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efekan Colak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efekan Colak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Efekan Colak'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Efekan Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efekan Colak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efekan Colak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efekan Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Penrhyncoch

3 Şubat 2023 yılında Tuzlaspor

Efekan Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efekan Colak şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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