Omurcan Artan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omurcan Artan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omurcan Artan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omurcan Artan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omurcan Artan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omurcan Artan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omurcan Artan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omurcan Artan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omurcan Artan 27 Temmuz 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omurcan Artan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Omurcan Artan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gaziantep FK futbol takımında oynamaktadır. Gaziantep FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omurcan Artan'nin Gaziantep FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

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Omurcan Artan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omurcan Artan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Omurcan Artan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omurcan Artan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

28 Ağu 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2022 yılında Gaziantep FK

Omurcan Artan kimdir

Omurcan Artan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omurcan Artan şuan Gaziantep FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Omurcan Artan nereli

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