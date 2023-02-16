Emircan Secgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emircan Secgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emircan Secgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emircan Secgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emircan Secgin 3 Nisan 2002 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emircan Seçgin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emircan Secgin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Emircan Secgin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emircan Secgin'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emircan Secgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emircan Secgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emircan Secgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emircan Secgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

28 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

8 Şubat 2023 yılında Tuzlaspor

Emircan Secgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emircan Secgin şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emircan Secgin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sakaryagücü Spor (2013-2014), Sakaryaspor (2014-2018), Galatasaray SK (2018-)

Türkiye U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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