Muhammed Bayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Bayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Bayir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muhammed Bayir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muhammed Bayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Bayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Bayir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Bayir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Bayir 5 Şubat 1989 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Bayır şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Bayir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Bayir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Bayir'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Bayir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muhammedbayiir/

Muhammed Bayirboyu ve yaşı kaç

Muhammed Bayir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Bayir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Muhammed Bayir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Bayir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Bugsaş Spor

1 Eylül 2010 yılında Çorumspor

30 Haziran 2011 yılında Bugsaş Spor

26 Ağu 2011 yılında Bozüyükspor

30 Haziran 2012 yılında Bugsaş Spor

1 Ağu 2013 yılında Ankaraspor

25 Temmuz 2019 yılında Giresunspor

8 Eylül 2020 yılında Boluspor

11 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2021 yılında Gençlerbirliği

24 Ocak 2023 yılında Tuzlaspor

Muhammed Bayir kimdir

Muhammed Bayir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Bayir şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bugsasspor (2000-2008)

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Muhammed Bayir nereli

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