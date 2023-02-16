Justin Yadram Bogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Yadram Bogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Yadram Bogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Yadram Bogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Yadram Bogh 2 Nisan 2002 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Yadram Bogh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Justin Yadram Bogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Justin Yadram Bogh'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Yadram Bogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Yadram Bogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Justin Yadram Bogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Yadram Bogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Marsa FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Tuzlaspor

Justin Yadram Bogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Yadram Bogh şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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