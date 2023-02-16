Omerhan Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omerhan Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omerhan Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omerhan Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omerhan Sahin 22 Temmuz 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömerhan Şahin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omerhan Sahin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omerhan Sahin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omerhan Sahin'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omerhan Sahin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omerhansahinn/

Haberin Devamı

Omerhan Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omerhan Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Omerhan Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omerhan Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kasımpaşa U19

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Omerhan Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omerhan Sahin şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.