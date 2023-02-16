Goksu Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goksu Mutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goksu Mutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goksu Mutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goksu Mutlu 17 Şubat 1999 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goksu Mutlu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Goksu Mutlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goksu Mutlu'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goksu Mutlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goksumutlu70/

Goksu Mutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goksu Mutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goksu Mutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goksu Mutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2016 yılında Akhisarspor U21

22 Ekim 2018 yılında Akhisarspor

1 Mart 2019 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor

29 Ağu 2019 yılında 52 Orduspor FK

3 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

12 Ocak 2023 yılında Tuzlaspor

Goksu Mutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goksu Mutlu şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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