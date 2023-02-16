Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enes Cinar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enes Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Cinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Cinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Cinar 26 Şubat 1998 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 0,30 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Enes Said Çınar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Cinar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Cinar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tuzlaspor futbol takımında oynamaktadır. Tuzlaspor takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enes Cinar'nin Tuzlaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enes Cinarboyu ve yaşı kaç

Enes Cinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Cinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Cinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Cinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında Mattersburg II

30 Ağu 2016 yılında A. Salzburg

1 Ocak 2017 yılında A. Salzburg II

24 Ağu 2017 yılında A. Lustenau II

1 Eylül 2018 yılında 1.Göppinger SV

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

16 Şubat 2022 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Tuzlaspor

Enes Cinar kimdir

Enes Cinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Cinar şuan Tuzlaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Enes Cinar nereli

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