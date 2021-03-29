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Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Elazığ Alacakaya nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Elazığ Alacakaya nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Elazığ Alacakaya nüfusunun 6076 olduğu açıklandı. Haberimizde  Elazığ Alacakaya yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Alacakaya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Alacakaya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Alacakaya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alacakaya ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde  587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 302 (km²) si Alacakaya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Alacakaya nüfusu 6,076 kişidir.

Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Alacakaya İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,076 kişidir.

Alacakaya Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,576 kişidir.

Elazığ Alacakaya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -12,3 olarak gerçekleşmiştir.

Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Alacakaya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  39,862404      Enlem :  39,862404

Alacakaya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Alacakaya ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Alacakaya ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alacakaya ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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