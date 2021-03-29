Elazığ Ağın Nüfusu 2020 - 2021 |  Ağın İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Ağın Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Ağın nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Ağın Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağın ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 222 (km²) si Ağın ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Ağın nüfusu 2,556 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Ağın İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,556 kişidir.

Ağın Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,76 kişidir.

Elazığ Ağın Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27 olarak gerçekleşmiştir.

Ağın İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,714912 Enlem : 38,714912

Ağın İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Ağın ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Ağın ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağın ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020