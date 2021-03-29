Elazığ Arıcak Nüfusu 2020 - 2021 |  Arıcak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Arıcak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Arıcak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Arıcak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arıcak ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 337 (km²) si Arıcak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Arıcak nüfusu 14 bin 302 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Arıcak İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,302 kişidir.

Arıcak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,940 kişidir.

Elazığ Arıcak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22 olarak gerçekleşmiştir.

Arıcak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,588364 Enlem : 32,588364

Arıcak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Arıcak ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Arıcak ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arıcak ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020