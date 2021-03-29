Elazığ Palu Nüfusu 2020 - 2021 |  Palu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Palu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Palu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Palu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Palu ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 709 (km²) si Palu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Palu nüfusu 18 bin 754 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Palu İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,754 kişidir.

Palu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,245 kişidir.

Elazığ Palu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -53,1 olarak gerçekleşmiştir.

Palu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,926525 Enlem : 39,926525

Palu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Palu ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Palu ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Palu ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020