Elazığ Baskil Nüfusu 2020 - 2021 |  Baskil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Baskil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Baskil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Baskil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Baskil ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,27 (km²) si Baskil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Baskil nüfusu 12 bin 508 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Baskil İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,508 kişidir.

Baskil Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,026 kişidir.

Elazığ Baskil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -95,7 olarak gerçekleşmiştir.

Baskil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,823574 Enlem : 38,823574

Baskil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Baskil ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Baskil ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Baskil ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020