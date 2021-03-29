Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Karakoçan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Karakoçan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Karakoçan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karakoçan ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 978 (km²) si Karakoçan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Karakoçan nüfusu 28 bin 434 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Karakoçan İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,434 kişidir.

Karakoçan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,809 kişidir.

Elazığ Karakoçan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karakoçan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,037464 Enlem : 40,037464

Karakoçan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Karakoçan ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Karakoçan ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020