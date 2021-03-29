Malatya Hekimhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Hekimhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahurda hangi yiyecekler tok tutar?Malatya Doğanyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Doğanşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Battalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Battalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Arguvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Arguvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Elazığ Karakoçan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Elazığ Karakoçan nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Elazığ Karakoçan nüfusunun 28 bin 434 olduğu açıklandı. Haberimizde  Elazığ Karakoçan yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Karakoçan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Karakoçan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Karakoçan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karakoçan ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde  587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 978 (km²) si Karakoçan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Karakoçan nüfusu 28 bin 434 kişidir.

Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Karakoçan İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,434 kişidir.

Karakoçan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,809 kişidir.

Elazığ Karakoçan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karakoçan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  40,037464      Enlem :  40,037464

Karakoçan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Karakoçan ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Karakoçan ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT