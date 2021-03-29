Elazığ Keban Nüfusu 2020 - 2021 |  Keban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Keban Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Keban nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Keban Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keban ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 618 (km²) si Keban ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Keban nüfusu 6,546 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Keban İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,546 kişidir.

Keban Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,330 kişidir.

Elazığ Keban Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -76,7 olarak gerçekleşmiştir.

Keban İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,737728 Enlem : 38,737728

Keban İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Keban ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Keban ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keban ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020