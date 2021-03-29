Elazığ Kovancılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Kovancılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Elazığ Kovancılar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ Kovancılar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Kovancılar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kovancılar ilçesinin bağlı bulunduğu Elazığ ilinde 587 bin 960 kişi yaşamaktadır. Elazığ ili 9383 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 952 (km²) si Kovancılar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ Kovancılar nüfusu 39 bin 793 kişidir.

Elazığ Toplam Nüfusu Kaçtır?

587,960 kişidir.

Kovancılar İlçe Nüfusu Kaçtır?

39,793 kişidir.

Kovancılar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,659 kişidir.

Elazığ Kovancılar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kovancılar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,865196 Enlem : 39,865196

Kovancılar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Elazığ iline bağlı bulunan Kovancılar ilçesinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Kovancılar ilçesinin bağlı olduğu Elazığ İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kovancılar ilçesinin bağlı olduğu il olan Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020