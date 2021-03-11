Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?Yargıtay onayladı: Darbe sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet!Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?Bilim Kurulu Üyesi Şimşek'ten korkutan açıklama: Üçüncü piki yaşamak üzereyizIsparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elazığ Nüfusu 2020 - 2021 | Elazığ Yüzölçümü nedir?

Elazığ Nüfusu 2020 - 2021 | Elazığ Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Elazığ nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Elazığ nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Elazığ ilinin nüfusunun 587 bin 960 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Elazığ yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Elazığ Nüfusu 2020 - 2021 | Elazığ Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Elazığ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ nüfusu geçen yıla göre 3 bin 138 kişi azalarak 587 bin 960 kişi oldu ( 2019 yılında Elazığ nüfusu 591 bin 98 kişiydi ) . İstanbul ilinde 291 bin 461 erkek, 296 bin 499 kadın yaşamaktadır.

Elazığ Alan kodu nedir?

Elazığ ilinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Elazığ yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Elazığ ilinin yüz ölçümü 9383 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 32 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Elazığ Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir

nufusu-ka.jpg

Elazığ 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Elazığ 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 587960

Elazığ 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 291461    

Elazığ 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 296499    

Elazığ 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 37

Elazığ 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,33 Kişidir.

Elazığ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,42 olduğu görülmektedir.

Elazığ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,07 olduğu görülmektedir.

Elazığ 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 723 kişi boşanmıştır.

Elazığ 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3259

Elazığ 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 455220        

Elazığ 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 224897

Elazığ 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 230323            

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 132740

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 66564 

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 66176 

Elazığ 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 70 kişidir.

world-population-please-explain700x400.jpg

Elazığ 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 293415  Kadın : 297683  Toplam : 591098  Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.  

Elazığ 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223248  Kadın : 227303  Toplam : 450551  

Elazığ 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 70167  Kadın : 70380  Toplam : 140547  

Elazığ 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 296641  Kadın : 298997  Toplam : 595638  Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.  

Elazığ 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 212760  Kadın : 215907  Toplam : 595638  

Elazığ 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83881  Kadın : 83090  Toplam : 166971  

Elazığ 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 290692  Kadın : 292979  Toplam : 583671  Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.  

Elazığ 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 225394  Kadın : 227221  Toplam : 452615  

Elazığ 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 65298  Kadın : 65758  Toplam : 166971  

Elazığ 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 287991  Kadın : 290798  Toplam : 578789  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Elazığ 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 221958  Kadın : 224065  Toplam : 446023  

Elazığ 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66033  Kadın : 66733  Toplam : 132766  

Elazığ 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 285511  Kadın : 288793  Toplam : 574304  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Elazığ 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 218290  Kadın : 220556  Toplam : 438846  

Elazığ 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67221  Kadın : 68237  Toplam : 135458  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT