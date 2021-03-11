Elazığ Nüfusu 2020 - 2021 | Elazığ Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Elazığ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Elazığ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Elazığ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elazığ nüfusu geçen yıla göre 3 bin 138 kişi azalarak 587 bin 960 kişi oldu ( 2019 yılında Elazığ nüfusu 591 bin 98 kişiydi ) . İstanbul ilinde 291 bin 461 erkek, 296 bin 499 kadın yaşamaktadır.

Elazığ Alan kodu nedir?

Elazığ ilinin telefon alan kodu 0 424 şeklinde başlamaktadır.

Elazığ yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Elazığ ilinin yüz ölçümü 9383 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 32 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Elazığ Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elazığ ilinin plaka kodu 23 olarak belirlenmiştir

Elazığ 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Elazığ 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 587960

Elazığ 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 291461

Elazığ 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 296499

Elazığ 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 37

Elazığ 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,33 Kişidir.

Elazığ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,42 olduğu görülmektedir.

Elazığ 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,07 olduğu görülmektedir.

Elazığ 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 723 kişi boşanmıştır.

Elazığ 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3259

Elazığ 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 455220

Elazığ 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 224897

Elazığ 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 230323

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 132740

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 66564

Elazığ 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 66176

Elazığ 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 70 kişidir.

Elazığ 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 293415 Kadın : 297683 Toplam : 591098 Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.

Elazığ 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223248 Kadın : 227303 Toplam : 450551

Elazığ 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 70167 Kadın : 70380 Toplam : 140547

Elazığ 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 296641 Kadın : 298997 Toplam : 595638 Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.

Elazığ 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 212760 Kadın : 215907 Toplam : 595638

Elazığ 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83881 Kadın : 83090 Toplam : 166971

Elazığ 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 290692 Kadın : 292979 Toplam : 583671 Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.

Elazığ 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 225394 Kadın : 227221 Toplam : 452615

Elazığ 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 65298 Kadın : 65758 Toplam : 166971

Elazığ 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 287991 Kadın : 290798 Toplam : 578789 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Elazığ 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 221958 Kadın : 224065 Toplam : 446023

Elazığ 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66033 Kadın : 66733 Toplam : 132766

Elazığ 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 285511 Kadın : 288793 Toplam : 574304 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Elazığ 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 218290 Kadın : 220556 Toplam : 438846

Elazığ 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67221 Kadın : 68237 Toplam : 135458