Erzincan Nüfusu 2020 - 2021 | Erzincan Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Erzincan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan nüfusu geçen yıla göre 316 kişi azalarak 234431 kişi oldu ( 2019 yılında Erzincan nüfusu 234 bin 747 kişiydi ) . İstanbul ilinde 119 bin 325 erkek, 115 bin 106 kadın yaşamaktadır.

Erzincan Alan kodu nedir?

Erzincan ilinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Erzincan yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Erzincan ilinin yüz ölçümü 11815 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 24 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Erzincan Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir

Erzincan 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erzincan 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 234431

Erzincan 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 119325

Erzincan 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 115106

Erzincan 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 70

Erzincan 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95 Kişidir.

Erzincan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,14 olduğu görülmektedir.

Erzincan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,6 olduğu görülmektedir.

Erzincan 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 223 kişi boşanmıştır.

Erzincan 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3333

Erzincan 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 179972

Erzincan 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 90484

Erzincan 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 89488

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 54459

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 28841

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 25618

Erzincan 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 20 kişidir.

Erzincan 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 119906 Kadın : 114841 Toplam : 234747 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Erzincan 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89608 Kadın : 87956 Toplam : 177564

Erzincan 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30298 Kadın : 26885 Toplam : 57183

Erzincan 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120348 Kadın : 115686 Toplam : 236034 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Erzincan 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87240 Kadın : 85691 Toplam : 236034

Erzincan 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33108 Kadın : 29995 Toplam : 63103

Erzincan 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 118591 Kadın : 112920 Toplam : 231511 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Erzincan 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63858 Kadın : 66366 Toplam : 130224

Erzincan 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 54733 Kadın : 46554 Toplam : 63103

Erzincan 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114075 Kadın : 111957 Toplam : 226032 Nüfus yoğunluğu : 19 kişidir.

Erzincan 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63590 Kadın : 66714 Toplam : 130304

Erzincan 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 50485 Kadın : 45243 Toplam : 95728

Erzincan 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 113158 Kadın : 109760 Toplam : 222918 Nüfus yoğunluğu : 19 kişidir.

Erzincan 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 62507 Kadın : 64669 Toplam : 127176

Erzincan 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 50651 Kadın : 45091 Toplam : 95742