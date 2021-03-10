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Erzincan Nüfusu 2020 - 2021 | Erzincan Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Erzincan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Erzincan nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Erzincan ilinin nüfusunun 234 bin 431 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Erzincan yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Erzincan Nüfusu 2020 - 2021 | Erzincan Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Erzincan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan nüfusu geçen yıla göre 316 kişi azalarak 234431 kişi oldu ( 2019 yılında Erzincan nüfusu 234 bin 747 kişiydi ) . İstanbul ilinde 119 bin 325 erkek, 115 bin 106 kadın yaşamaktadır.

Erzincan Alan kodu nedir?

Erzincan ilinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Erzincan yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Erzincan ilinin yüz ölçümü 11815 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 24 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Erzincan Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir

Erzincan Nüfusu 2020 - 2021 | Erzincan Yüzölçümü nedir?

Erzincan 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erzincan 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 234431

Erzincan 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 119325              

Erzincan 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 115106              

Erzincan 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 70

Erzincan 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95 Kişidir.

Erzincan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,14 olduğu görülmektedir.

Erzincan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,6 olduğu görülmektedir.

Erzincan 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 223 kişi boşanmıştır.

Erzincan 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3333

Erzincan 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 179972  

Erzincan 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 90484

Erzincan 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 89488        

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 54459

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 28841           

Erzincan 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 25618           

Erzincan 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 20 kişidir.

Erzincan Nüfusu 2020 - 2021 | Erzincan Yüzölçümü nedir?

Erzincan 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 119906  Kadın : 114841  Toplam : 234747  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Erzincan 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 89608  Kadın : 87956  Toplam : 177564  

Erzincan 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30298  Kadın : 26885  Toplam : 57183  

Erzincan 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 120348  Kadın : 115686  Toplam : 236034  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Erzincan 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87240  Kadın : 85691  Toplam : 236034  

Erzincan 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33108  Kadın : 29995  Toplam : 63103  

Erzincan 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 118591  Kadın : 112920  Toplam : 231511  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Erzincan 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63858  Kadın : 66366  Toplam : 130224  

Erzincan 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 54733  Kadın : 46554  Toplam : 63103  

Erzincan 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114075  Kadın : 111957  Toplam : 226032  Nüfus yoğunluğu : 19 kişidir.  

Erzincan 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 63590  Kadın : 66714  Toplam : 130304  

Erzincan 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 50485  Kadın : 45243  Toplam : 95728  

Erzincan 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 113158  Kadın : 109760  Toplam : 222918  Nüfus yoğunluğu : 19 kişidir.  

Erzincan 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 62507  Kadın : 64669  Toplam : 127176  

Erzincan 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 50651  Kadın : 45091  Toplam : 95742  

 

 

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