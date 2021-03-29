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Erzincan Çayırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Erzincan Çayırlı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Erzincan Çayırlı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Erzincan Çayırlı nüfusunun 8,470 olduğu açıklandı. Haberimizde  Erzincan Çayırlı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Erzincan Çayırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Çayırlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Çayırlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Çayırlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çayırlı ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde  234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,044 (km²) si Çayırlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Çayırlı nüfusu 8,470 kişidir.

Erzincan Çayırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Çayırlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,470 kişidir.

Çayırlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,742 kişidir.

Erzincan Çayırlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -13,1 olarak gerçekleşmiştir.

Erzincan Çayırlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayırlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çayırlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,051722      Enlem :  27,051722

Çayırlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Çayırlı ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Çayırlı ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çayırlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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