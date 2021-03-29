Erzincan İliç Nüfusu 2020 - 2021 |  İliç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan İliç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan İliç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan İliç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İliç ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11,815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1.360 km² si İliç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan İliç nüfusu 8,878 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

İliç İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,878 kişidir.

İliç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,424 kişidir.

Erzincan İliç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,1 olarak gerçekleşmiştir.

İliç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,564087 Enlem : 38,564087

İliç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan İliç ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

İliç ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İliç ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020