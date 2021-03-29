Erzincan Otlukbeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Otlukbeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Otlukbeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Otlukbeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Otlukbeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Otlukbeli ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 351 (km²) si Otlukbeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Otlukbeli nüfusu 2,456 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Otlukbeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,456 kişidir.

Otlukbeli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

434 kişidir.

Erzincan Otlukbeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 51,4 olarak gerçekleşmiştir.

Otlukbeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,890395 Enlem : 39,890395

Otlukbeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Otlukbeli ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Otlukbeli ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Otlukbeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020