Erzincan Kemah Nüfusu 2020 - 2021 |  Kemah İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Kemah Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Kemah nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Kemah Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kemah ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,272 (km²) si Kemah ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Kemah nüfusu 7,305 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Kemah İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,305 kişidir.

Kemah Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,569 kişidir.

Erzincan Kemah Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 86,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kemah İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,034222 Enlem : 39,034222

Kemah İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Kemah ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Kemah ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kemah ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020