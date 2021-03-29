Erzincan Kemaliye Nüfusu 2020 - 2021 |  Kemaliye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Kemaliye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Kemaliye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Kemaliye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kemaliye ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,119 (km²) si Kemaliye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Kemaliye nüfusu 4,844 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Kemaliye İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,844 kişidir.

Kemaliye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,762 kişidir.

Erzincan Kemaliye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -52,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kemaliye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,427023 Enlem : 28,427023

Kemaliye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Kemaliye ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Kemaliye ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kemaliye ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020